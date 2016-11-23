Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, kendi sahasında Portekiz devi Benfica'yı ağırlıyor. Grupta oynanan ilk maçta Talica'nın son dakikada attığı frikik golü ile deplasmanda 1 puan almayı başaran siyah beyazlı takım kendi sahasında galibiyet hedefliyor. Peki Beşiktaş - Benfica maçını izlemek isteyen Avrupa'da yaşan okuyucularımız hangi kanallardan takip edecekler.

BEŞİKTAŞ BENFİCA MAÇI KAÇ KAÇ? BJK BENFİCA MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Beşiktaş - Benfica maçını şifresiz veren kanallar listesini yurt dışında yaşayan kullanıcılarımız için bu başlık altında derledik. Beşiktaş - Benfica maçını şifresiz veren kanallar başlıklı haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Beşiktaş - Benfica maçı hangi kanallarda şifresiz?

İşte BJK Benfica maçını şifresiz veren kanallar

Arena Sport 3 HD (Hırvatistan)

İdman Tv (Azerbaycan)

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

AZ TV ( Azerbaycan)

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Slovakya)

Sky Sport 4 (Almanya)

Sport 2 (Macaristan)

Sport Tv 1 (Portekiz)

SuperSport 5

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (Danimarka)

Viasat Football (İsveç)

Viasat Football (Norveç)

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Arena Sport 3 HD (Hırvatistan)

beIN Max 7 (İspanya)

beIN Sports France 3 HD

Sport Tv 1 (Portekiz)

TV3 Sport 1 (Danimarka)

Beşiktaş-Benfica maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın Portekiz’in Benfica takımı ile 23 Kasım 2016 Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek.

Vodafone Arena’da saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul’un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.

Beşiktaş’ın final maçı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turun anahtarı Beşiktaş adına yarın oynanacak Benfica maçından geçiyor. Portekiz temsilcisi ise kolay lokma olmayacağını hem ligdeki performansıyla hem de Devler Ligi’nde kanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Beşiktaş, Benfica’yı konuk edecek. Grupta ikinci sırada bulunan Benfica, Portekiz Ligi’nde ise zirvede.

ZOR RAKİP

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Beşiktaş’ı evinde ağırlayan Portekiz temsilcisi, sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında İtalya’da Napoli hezimetiyle sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Benfica, daha sonra toparlandı ve Dinamo Kiev karşısında aldığı iki galibiyetle 7 puan topladı. B Grubu’nda Napoli ile 7’şer puanla zirveyi paylaşan Portekiz temsilcisi, Portekiz Ligi’nde oynadığı 10 maçta topladığı 26 puanla zirvede yer alıyor. Rui Vitoria’nın öğrencileri ligde şu anda namağlup durumda ve 8 galibiyet 2 beraberlikle lige devam ediyor. Benfica’nın en yakın takipçisi Porto ise 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki ekip ligin 10. hafta maçında karşılaştı ve Porto deplasmanında Benfica 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

KADRO EŞİTLİĞİ

Beşiktaş ve Benfica’nın kadrosunun değerleri neredeyse aynı. Siyah-beyazlılar 126 milyon Avro civarında bir kadro değerine sahip. Portekiz temsilcisinin kadrosunda bulunan oyuncularının değeri ise 153 milyon Avro civarında. Benfica’nın en etkili silahı kontra ataklar. Hızlı hücumlarda en etkili isim ise Mitroglou, Eduardo Salvio ve Pizzi. Aynı zamanda Pizzi attığı goller kadar yaptığı asistlerle de takımın en etkili isimleri arasında. Portekiz temsilcisinin en değerli ismi ise 25 milyon Avro’luk piyasa değeriyle Eduardo Salvio.