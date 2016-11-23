BEŞİKTAŞ 2-3 BENFİCA

(Maçtaki gelişmelere göre sayfayı güncelleyiniz)

84'Benfica'da Eliseu orta sahada yerde kaldı. Benfica serbest vuruş kullanacak.

84'Benfica'da Salvio'nun uzaktan şutu dışarıya gidiyor.

83'Penaltıda topun başına geçen Quaresma topu ağlara gönderdi.

83'GOL!

82'Beşiktaş penaltı kazandı. Adriano'nun sol kanattan ortasında savunmada Victor Lindelöf topa elle müdahale etti.

82'PENALTI!

81'Benfica savunmasında atılan uzun pasta Kostas Mitroglou ofsayt pozisyonunda top tekrar Beşiktaş'ta kaldı.

80'Rafa Silva Fabri'yle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı havada.

79'Beşiktaş'ta Cenk'in sol kanattan ortasında top Aboubakar'ın çok uzağında kaldı.

78'Atiba orta alanda top kaybı yapıyor ancak sonrasında Gökhan İnler topu tekrar Beşiktaş'a kazandırdı.

77'Beşiktaş hızlı çıkmak isterken Luisao Gökhan İnler'e faul yapıyor ve sarı kart görüyor.

76'Benfica'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu karşıladı.

75'Benfica'da Eduardo Salvio yerde kaldı. Benfica serbest vuruş kullanacak.

75'Benfica'da Gonçalo Guedes çıkıyor. Andreas Samaris oyunda.

71'Benfica serbest vuruşla oyunu tekrar başlatıyor.

70'Ederson'un tedavisi oyun alanında devam ediyor. Quaresma ayağa kalkıyor

69'Sağlık görevlileri oyun alanında

69'Aboubakar'ın pasında Quaresma topa yetişmek isterken kaleciyle çarpışıyor. İki oyuncu da sakatlık geçiriyor.

58'Beşiktaş'ta sağ kanattan Beck'in ortasında Cenk Tosun röveşatayla topu ağlara gönderdi.

58'GOL!

57'Quaresma'nın ortasında top Eliseu'ya çarptı. Beşiktaş taç atışı kullanacak.

51'Cenk'in sol kanattan ortasında Benfica savunması araya girdi. Beşiktaş korner kullanacak.

50'Benfica'nın kullandığı ikinci kornerde Beck araya girdi sonrasında Beşiktaş Queresma ile hızlı çıktı ancak Benfica savunması zamanında yerini aldı.

49'Benfica'nın kullandığı kornerde Beşiktaş savunması araya girdi ve top yeniden kornere gitti.

49'Benfica'da Salvio'nun şutunda kaleci Fabri başarılı. Benfica korner kullanacak.

48'Gökhan İnler'in pasında top Aboubakar'a gelmeden önce Luisao araya girdi.

47'Semedo'nun sağ kanattan getirdiği topta Fejsa vurdu ancak top auta gidiyor.

46'Beşiktaşlı taraftarlar ikinci yarıyla birlikte takımlarına yoğun şekilde destek vermeye başladı.

46'Beşiktaş'ta Tolgay çıkıyor. Gökhan İnler oyunda.

46'Beşiktaş'ta Gökhan Gönül çıkıyor. Cenk Tosun oyunda

İkinci yarı başladı

İLK YARIDAN DAKİKALAR:

3. dakikada Cervi’nin pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eliseu’nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

10. dakikada Salvio’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guedes, kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Fabri'yi çalımlayarak geçen Guedes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

25. dakikada Salvio’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Semedo’nun uzaktan plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

29'Orta sahada rakibine faul yapan Tolgay sarı kart gördü

0-3

31. dakikada sağ kanattan Pizzi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Mitroglou’nun vuruşunda top direkten döndü. Pozisyon devamında Mitroglou bu sefer kafa vuruşu yaptı ama meşin yuvarlak yine direkten döndü. Dönen topu takip eden Salvio’nun vuruşunda sol direkten dönen meşin yuvarlağı Fejsa ağlara gönderdi.

34'Bu kez Pizzi'nin müdahalesi sonrası Tolgay yerde kaldı. Pizzi sarı kart görüyor.

37. dakikada Quaresma’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ BENFİCA MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ... TRTSPOR...

İŞTE İLK 11'LER:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar

Benfica: Ederson; Eliseu, Lindelöf, Luisão, Nélson Semedo; Fejsa, Pizzi, Cervi, Salvio; Gonçalo Guedes, Mitroglou

GÜNEŞ'TEN BÜYÜK SÜRPRİZLER!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Benfica karşısında sürpriz bir 11'le çıkıyor. Kaleyi Fabri'ye teslim edecek olan Güneş, defans hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Beck'ten oluşturacak.

Benfica karşısına önce çift santraforla çıkmayı planlayan Şenol Güneş'in daha sonra bu düşünceden vazgeçip, kariyerinin en parlak sezonunu yaşayan Cenk Tosun'u yedek oturtarak tek forvet olarak Aboubakar'ı sahaya sürüyor.

Adriano ve Quaresma'nın ise kanatlarda görev yapacak.