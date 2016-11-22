Beşiktaş avantaj peşinde

Beşiktaş, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılar rakibinden puan ya da puanlar alıp grupta son maçlar öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor. Beşiktaş Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (BJK Benfica Şifreli mi, şifresiz mi )

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında siyah-beyazlı takım Benfica'yı ağırlayacak. Vodafone Arena'da oynanacak mücadele çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

Sistem belli

Adana deplasmanına Rhodolfo, Tosic ve Adriano'yu götürmeyerek riske etmeyen Teknik Direktör Şenol Güneş, Benfica maçında bu üç oyuncudan da yararlanabilecek. Stoperde Marcelo - Tosic ikilisinin oynaması ön görülürken, ikinci bir tercih olarak deneyimli çalıştırıcının stoperde Tosic'in yerine Rhodolfo'yu da oynatabileceği tahmin ediliyor. Eğer Rhodolfo stoperde Marcelo'ya eşlik ederse sol bekte Tosic ve sol önde ise Adriano'nun oynaması muhtemel. Sağ bekte ise Beck'in yeri garanti gibi gözüküyor. Adanaspor maçında ilerde Aboubakar ve Cenk ikilisini deneyen Şenol Güneş'in sol önde Adriano tercihi Cenk'in kulübeye çekilmesine sebep olabilir. Sağ önde Quaresma ortada Atiba-Tolgay-Oğuzhan ise orta saha kurgusunu oluşturacak. İleride ise gol ayağını Aboubakar'ın çekmesi bekleniyor.

Puan kaybı en son ihtimal

B Grubu'nda Napoli ve Benfica 7'şer puanla zirveyi paylaşırken, Beşiktaş 6, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada bulunuyor. Grupta çarşamba günü oynanacak maçlarda Napoli Dinamo Kiev'i; Beşiktaş ise Benfica'yı konuk edecek. İtalyan temsilcisinin Kiev ekibini mağlup etmesi olağan gözükürken, matematiksel hesaplarda siyah-beyazlıların Vodafone Arena'da en kötü ihtimalle 1 puanla ayrılması bir üst turu kolaylaştırır. Zira grubun son maçında iddiası kalmayan Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş'ın bu maçtan puanla ayrılması kuvvetle muhtemel. Benfica ile Napoli arasında Portekiz'de oynanacak maç ise grubun seyrini değiştirecek bir mücadele olacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:45

Maçın günü: 23Kasım 2016 (Çarşamba)

Stadyum: Vodafone Arena

Maçın hakemi: Damir Skomina

Canlı Yayın: Tivibu (Şifreli)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Beşiktaş - Benfica maçına Slovak Hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica takımı ile 23 Kasım 2016 Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.

Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul'un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.

