Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul'un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.
Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul'un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.
Etiketler: Benfica, beşiktaş, Damir Skomina