Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul'un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.