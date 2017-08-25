Beşiktaş, Bursaspor ile 97. randevuda

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.45’te sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 2 haftada; 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puanla 3. sırada yer aldı. Bursaspor ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 9. sırada bulunuyor.

97. randevu

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 96 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden 44 kez galibiyet yaşayan taraf siyah-beyazlılar olurken, 16 mücadeleden de Bursaspor galip ayrıldı. 36 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde Bursaspor ile oynadığı son 8 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, iki takım arasındaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip 96 maçta kalesinde 85 gol görürken, buna karşılık yeşil-beyazlıların filelerini 131 kez havalandırdı. Kartal, geçen sezon oynanan mücadelelerde sahasında 2-1, deplasmanda da 2-0’lık skorlarla kazanmıştı.

İlk gol Pepe'den

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Savunmaya Pepe ve Medel takviyeleri yapılırken, İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, Cenk Tosun’un yeni partneri olmuş oldu. Ligde geride kalan 2 haftada yeni transferlerden Pepe en çok süre alan oyuncu oldu. Performansını ilk hafta Antalyaspor galibiyetinde attığı bir golle süsleyen Pepe, bu sezon Vodafone Park’ta bu sezon ilk golü atan oyuncu olmuş oldu.

Vodafone Park avantajı

Beşiktaş, iç saha karşılaşmalarını avantaja çevirerek, galibiyet sayısında rakibine üstünlük sağladı. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park’ta oynanan 46 mücadelede 26 galibiyet alırken, Bursaspor da İstanbul’da 4 galibiyet elde etsin. 16 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bora Akyol



