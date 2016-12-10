MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada çalımlarla ceza yayına gelen Olcay’ın sert şutunda top yandan auta çıktı.

17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından John’un şutunda kaleci Fabri topu kontrol etti.

23. dakikada Merter’in ceza sahasına ortasında Batalla’nın penaltı noktasının sol çaprazına gönderdiği topla buluşan Deniz’in gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Cenk Tosun’un ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aboubakar’ın yavaş giden şutunda Aziz Behich meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı.

52. dakikada John ceza sahası içinde Gökhan Gönül’ü düşürünce hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, topu filelerle buluşturdu. 1-0

63. dakikada sağ kanattan Batalla’nın ortasında ön direkte Necid’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

64. dakikada ceza sahasında topla ilerleyen Oğuzhan’ı Merter yere düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışını kullanan Cenk Tosun topu ağlara gönderdi. 2-0

80. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin’den döndü.

90+1. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Emre Taşdemir meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Uygar Bebek xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Adriano xx, Tosic xx, Marcelo xx, Gökhan Gönül xx, Necip Uysal xx, Atiba xx, Olcay Şahan xx (Tolgay dk. 46 xx), Oğuzhan Özyakup xx (Gökhan İnler dk. 90+2 ?), Aboubakar xx, Cenk Tosun xxx (Ömer Şişmanoğlu dk. 88 ?)

Yedekler: Tolga Zengin, Beck, Atınç Nukan, Kerim Frei

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bursaspor: Harun Tekin xx, İsmail Konuk xx, Aziz Behich xx, Erdem Özgenç xx, Ertuğrul Ersoy xx, Jorquera xx, Merter Yüce x (Sinan Bakış dk. 85 ?), Batalla xx, Del Valle x (Necid dk. 56 xx), Joshua John x (Emre Taşdemir dk. 56 x), Deniz Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Ricardo Faty, Sercan Yıldırım, Mert Örnek

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Cenk Tosun (dk. 53 pen. ve 65 pen.) (Beşiktaş), Emre Taşdemir (dk. 90+1) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Sercan Yıldırım (dk. 90+4 yedek kulübesi) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Necip, Marcelo, Adriano (Beşiktaş), Merter, Harun, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

BEŞİKTAŞ 2-1 BURSASPOR MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...,