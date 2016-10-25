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Beşiktaş Caner için TFF'den bilgi istedi

Beşiktaş, Caner Erkin’in Milli Takım kadrosundayken oyuncuya tedavi yapılıp yapılamadığına dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bilgi talep ettiklerini açıkladı.

Beşiktaş Caner için TFFden bilgi istedi

25 Ekim 2016 17:08

Beşiktaş’ın evinde Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada aşil tendonu koparak ameliyat olan Caner Erkin’in, aslında bir süredir aşil tendon ağrısı çektiği, bu nedenle 6. haftada oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra tedavisine başlandığı fakat yıldız futbolcunun aniden A Milli Takım’ın Ukrayna ve İzlanda maçlarının kadrosuna davet edilince tedavisinin yarım kaldığı anlaşıldı.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların sağlık ekibi tarafından, A Milli Takım teknik heyeti ve sağlık ekibine oyuncunun tedavi programı hakkında bilgi verilmesine rağmen Caner Erkin’in bu talihsiz sakatlığı yaşaması üzerine TFF’den bilgi talep edildiği açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: “30 Eylül 2016 tarihinde oyuncumuz Caner Erkin'in A Milli Takım aday kadrosunda olmadığı öğrenilince, oyuncumuzun birkaç haftadır süre gelen sol aşil tendon ağrısı (tendinit) nedeniyle, teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla 1 Ekim 2016 Cumartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor - Başiktaş maçı sonrası soyunma odasında oyuncunun sol aşil tendon kılıfı içerisine kendi kanından alınan trombosit hücre (PRP) injeksiyonu yapılmış olup, 4-5 gün ile 1 hafta dinlendirilmesi planlanmıştır.

Ertesi gün oyuncumuz ani bir karar ile A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilince, A Milli Takım teknik heyeti ve sağlık ekibi, oyuncumuza yapılan tedavi ve tedavi planlaması hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir.
Oyuncumuzun başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi süreci başlamış olup; TFF Sağlık Kurulu ve A Milli Takım Sağlık Heyeti’ne oyuncumuza Milli Takım sürecinde (varsa) yapılan tedaviyle ilgili kulübümüze detaylı bilgilendirme yapılması için resmi başvuru yapılmıştır.” 

Etiketler: beşiktaş, caner


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