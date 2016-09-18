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Beşiktaş Çarşı Grubu'ndan Akhisar’a anlamlı ziyaret

Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş müsabakası öncesi İstanbul’dan hareket ederek Manisa 19 Mayıs Stadyumuna giden Beşiktaş Çarşı Grubu Akhisar’da anlamlı bir ziyaret yaptı.

Beşiktaş Çarşı Grubundan Akhisara anlamlı ziyaret

18 Eylül 2016 17:42

Beşiktaş Çarşı Grubu maç öncesi, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak Köyü Karakuş Tepe bölgesinde, geçen perşembe günü, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Er Ahmet Tezcan’ın ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit Jandarma Er Ahmet Tezcan’ın da koyu bir Beşiktaş taraftarı olmasından dolayı anne Berna ve baba Himmet Tezcan, Çarşı Grubu'nun ziyaretini anlamlı buldu.
Beşiktaş Çarşı Grubu adına konuşan Zafer Güroğlu, “Bizim için bugün oynanacak olan Akhisar ile Beşiktaş maçından daha önemli şehidimiz. Bizler için her zaman önemli olan maçlarda dostlukların kazanmasıdır. Bugün maç için gelmek isterdik ancak bu ziyaret bizim için maçtan daha önemli oldu. Biz 2 otobüs Beşiktaş Çarşı Grubu olarak vatanı, bayrağı için şehit olan Ahmet kardeşimizin evini ziyaret ederek anne ve babasına başsağlığı dileyerek acılarını paylaştık. Şehidimize Allah’tan rahmet geride kalan ailesine de başsağlığı dileriz, mekanı cennet olsun” dedi.
Çarşı grubu ziyaretin ardından Manisa 19 Mayıs Stadyumu’na hareket etti. 

Barış Gezici

Etiketler: akhisar, Beşiktaş Çarşı Grubu


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