Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş’taki Büyük Beşiktaş Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Duran Parlak akşama doğru çarşıya geldi. Burada birkaç tur atan Parlak, ardından çarşının içerisindeki demir korkuluklara oturdu. Kısa bir süre sonra Parlak, yanında getirdiği tabancayı başına dayayarak ateş etti. Çarşıda sesi duyan vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Olay yerine gelen esnaflardan İbrahim Atiz, çarşıdaki bir terziden giysi parçası alarak Parlak’ın başından akan kanı durdurmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Parlak’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Cebinden “Artık huzurum kalmadı” yazılı not çıktı

Parlak’ın yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından gelen polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin yaptığı incelemede Parlak’ın cüzdanında önceden yazdığı “Artık huzurum kalmadı” yazılı not bulundu. Nota el koyan ekipler, incelemek üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak, tabancayı incelemek üzere delil torbasına koydu.

“Birkaç parça ile kanamayı durdurmak için müdahale yaptım”

Olayı gören İbrahim Atiz, “Biz burada muhabbet ederken bir ses geldi. Yukarıya baktığımızda adamın düştüğünü gördüm. Direkt yukarıya doğru koştum. İntihar etmişti, kafa kısmından kan akıyordu. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aşağıya indim. Yanımızda terzi vardı, oradan birkaç parça alıp kanamayı durdurmak için 2 dakikalık bir müdahale yaptım” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

İSTANBUL