Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Beşiktaş Çarşısı’nda şok intihar girişimi

Beşiktaş Çarşısı’nda şok intihar girişimi

Beşiktaş’taki Büyük Beşiktaş Çarşısı’nda ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, herkesin gözü önünde tabancayı başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Çarşısında şok intihar girişimi

09 Ekim 2016 20:05

Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş’taki Büyük Beşiktaş Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Duran Parlak akşama doğru çarşıya geldi. Burada birkaç tur atan Parlak, ardından çarşının içerisindeki demir korkuluklara oturdu. Kısa bir süre sonra Parlak, yanında getirdiği tabancayı başına dayayarak ateş etti. Çarşıda sesi duyan vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Olay yerine gelen esnaflardan İbrahim Atiz, çarşıdaki bir terziden giysi parçası alarak Parlak’ın başından akan kanı durdurmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Parlak’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Cebinden “Artık huzurum kalmadı” yazılı not çıktı 

Parlak’ın yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından gelen polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin yaptığı incelemede Parlak’ın cüzdanında önceden yazdığı “Artık huzurum kalmadı” yazılı not bulundu. Nota el koyan ekipler, incelemek üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak, tabancayı incelemek üzere delil torbasına koydu.

“Birkaç parça ile kanamayı durdurmak için müdahale yaptım”

Olayı gören İbrahim Atiz, “Biz burada muhabbet ederken bir ses geldi. Yukarıya baktığımızda adamın düştüğünü gördüm. Direkt yukarıya doğru koştum. İntihar etmişti, kafa kısmından kan akıyordu. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aşağıya indim. Yanımızda terzi vardı, oradan birkaç parça alıp kanamayı durdurmak için 2 dakikalık bir müdahale yaptım” dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
İSTANBUL


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!