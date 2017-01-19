BEŞİKTAŞ DARICA 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ

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61'Beşiktaşı futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibin atağa çıkmasına engel oluyor.

60'Tolgay korneri paslı kullandıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını Cafercan karşıladı.

60'Tolgay orta yapmak isterken Hayrullah araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

59'Gelişen Beşiktaş atağında Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Deniz'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

58'Darıca Gençlerbirliği'nde Metehan yerini Doğancan'a bıraktı.

56'Cafercan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutu kaleci Utku'da kaldı.

55'Özer Beck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

52'Gökhan İnler savunmanın arkasına koşu yapan Ömer'i topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

50'Sinan'ın kullandığı serbest vuruş savunmadan geri döndü. Sonrasında gelişen Beşiktaş atağında Tolgay rakibinden sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

49'Beck rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ kanatta hareketlenen Aras'ı topla buluşturmak istedi ama savunma araya girdi. Sonrasında gelişen konuk ekip atağında Sinan Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Darıca Gençlerbirliği serbest vuruş kullanacak.

48'Beşiktaş tehlikeli geldi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Aras şansını denedi. Onun şutu az farkla üstten auta çıktı.

46'Darıca Gençlerbirliği'nde Aziz Alperen'in yerine oyuna dahil oldu.

46'Beşiktaş'ta Necip ve Muhammed, Veli ve Quaresma'nın yerlerine oyuna dahil oldu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45'Gökhan savunmanın arkasına koşu yapan Ömer'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Deniz'de kaldı.

45'Darıca Gençlerbirliği gole yaklaştı. Cafercan'ın sol kanattan yaptığı ortada Özer'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

45'Utku yine kalesinde devleşti. Gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Metehan'ın ceza sahası dışından çektiği Utku çıkardı.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

45'Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.Devam eden atakta Gökhan'ın şutu yandan dışarıya gitti.

35'Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Quaresma doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

34'Darıca Gençlerbirliği oyuna yeniden başladı.

33'Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Quaresma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra aşırtma bir vuruş yaptı. Onun vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.

33'GOL!

32'Quaresma sol kanattan topla birlikte ilerledikten sonra ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Deniz'de kaldı.

31'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

31'Gökhan İnler orta sahada Murat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

30'Gelişen Beşiktaş atağında Ömer Aras'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluştu ancak pozisyon ofsayt.

29'Darıca Gençlerbirliği'nde sakatlanan Gökhan'ın yerine Deniz oyuna dahil oldu.

29'Darıca Gençlerbirliği kalecisi Gökhan sedyeyle oyun alanını terk ediyor.

28'Gökhan oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Yedek kaleci Deniz ısınmaya başladı.

27'Pozisyon sırasında Ömer'le çarpışan Gökhan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

26'Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Gökhan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

26'Gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Caner uzaktan şansını denedi. Onun şutu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

25'Sinan savunmanın arkasına koşu yapan Özer'i düşündü ancak top oldukça hızlı. Kaleci Utku bu topu kontrol etti.

23'Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan savunmanın arkasına koşu yapan Ömer'i topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

22'Yusuf serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak bu top kaleci Utku'ya kadar geldi.

22'Cafercan Veli'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip orta alandan serbest vuruş kullanacak.

21'Darıca Gençlerbirliği oyuna yeniden başladı.

20'Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasının dışından topla buluşan Beck düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

20'GOL!

19'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Yusuf karşıladı ve tehlikeyi önledi.

18'Darıca Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Cafercan'ın sol kanattan yaptığı ortada Özer'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

7'Tolgay sol kanattan ortasını yapmak isterken Yusuf araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

6'Karşılaşmada 5 dakikalık bölüm geride kalırken iki takım da henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

5'Tolgay bu kez Ömer'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

4'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

3'Veli ilerde hareketlenen Ömer'i topla buluşturmak istedi ancak top Darıca Gençlerbirliği'nde kaldı.

2'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı rakip takım savunması karşıladı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

İŞTE İLK 11'LER!

Beşiktaş: Utku, Beck, Rhodolfo, Mitroviç, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras, Ömer

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli, Cem Tosun, Yusuf Orhan, Hayrullah Bilazer, Metehan Yatkın, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Alperen Doğan, Kerem Kaya, Özer Kutlu, Murat Can Bölükbaşı

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

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MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

Şenol Güneş: "Oyuncularımın genel durumunu görmek istiyorum, maçı kazanmak, iyi sonuç almak istiyoruz"

Darıca Gençlerbirliği'nin yedekleri: Deniz, Alper, Selçuk, Gökhan, Doğancan, Abuzer, Aziz

Beşiktaş'ın yedekleri: Hüseyin, Fatih, Sedat, Necip, Muhammed

