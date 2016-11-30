FIBA Şampiyonlar Ligi maç sonucu: Riesen Ludwigsburg: 89 - Beşiktaş: 83
Riesen Ludwigsburg: Cliff Hammonds xx 11, Tekele Cotton xx 10, Kelvin Martin xx 15, David McRay x 2, Bazoumana Kone xx 8, Jack Cooley xxx 15, Chad Toppert xx 15, Johannes Thiemann xx 13, Brad Loesing x, Drew Crawford xx, Jason Boone x
Başantrenör: John Patrick
Beşiktaş: Michael Roll xxx 18, Kyle Weems xx 16, Erkan Veyseloğlu xx 10, Kenan Sipahi xx 6, Şafak Edge x, Michael Thompson xx 7, Earl Clark xxx 16, Vladimir Stimac x 4, Sertaç Şanlı xx 6
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 21-23 (Beşiktaş lehine)
Devre: 46-51 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 64-67 (Beşiktaş lehine)
5 faulle çıkanlar: Earl Clark, Vladimir Stimac (Beşiktaş)