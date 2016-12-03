Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Sami Özel xx, Polat Parlak xx, Nihat Çetin xx
Tosyalı Toyo: Williams xxxx 30, Gözde Eldaş xx, Aysu Keskin xx 6, Büşra Akgün xx, Nazlı Bircan Gökdemir xx 2, Henry xx 12, Engelman xxx 17, Grinsven xx 7
Başantrenör: Ömer Buharalı
Beşiktaş: Kübra Ekşi xx 3, Zellous xxx 19, Burcu Çiğil xx 5, Esra Erden Atacan xx 5, Harding xx 11, Perovanovic xxxx 25, Sevgi Uzun xx, Nisa Yalçın xx 12, Stokes xx
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 17-24 (Beşiktaş lehine)
Devre: 38-42 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 50-58 (Beşiktaş lehine)
Kasım Karadağ