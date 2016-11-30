Sağanak yağmur altında ve basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Darıca Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana sahada ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenman ile devam edecek.