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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü...

Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü...

25 Nisan 2018 20:14

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle puanını 62'ye çıkaran ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından devam ettirdi. Pazartesi günü rejenerasyon antrenmanı yapan ve ardından 1 gün dinlenen siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saatlik antrenman yaptı. Çalışmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. Top kapma çalışması ve çeşitli top oyunları yapılan çalışmanın son bölümünde 3 takım halinde çift kale maç yapıldı. Quaresma, Pepe ve Adriano'nun yer aldığı takım, galibiyet pozu verdi. Antrenman sonrasında Ricardo Quaresma, yaklaşık 20 dakika frikik antrenmanı yaptı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.  

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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