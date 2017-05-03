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Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüleri dikkat çekti.

Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürüyor

03 Mayıs 2017 20:14

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbi maçı öncesi siyah-beyazlılar çalışmalarına devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmalar saha ortasında yapılan kısa bir toplantı ile başladı. Ardından kısa mesafe koşu çalışmaları yapan siyah-beyazlılar sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Futbolcular idmanın ikinci bölümünde iki ayrı sahada kısa mesafede çift kale maç yaptı. Bire bir, ikiye iki, üçe üç yapılan maçlar kıran kırana geçti.

Antrenmanın son bölümünde ise 2 ayrı gruba ayrılan Beşitkaşlı futbolcular iki ayrı yarı sahada çift kale maç yaptı. Şenol Güneş, idmanın tamamında sona eren çalışmaların ardından futbolcular ile kısa toplantılar yaptı.
Öte yandan siyah-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Atiba Hutchinson idmanda yer almadı.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek. 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu


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