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Beşiktaş derbide eksik! Tosic oynayamayacak

Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic haftaya oynanacak derbide forma giyemeyecek. Atiba ise hafta içerisinde netleşecek.

Beşiktaş derbide eksik! Tosic oynayamayacak

30 Nisan 2017 21:27

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-1'lık skorla mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların 3 puan kaybı, rakibi Medipol Başakşehir'in farkı 4'e indirmesine sebep oldu. Beşiktaş'ta mücadelenin 39. dakikasında sarı kart gören Dusko Tosic, haftaya oynanacak derbide cezalı duruma düştü.

Haftaya oynanacak derbi maçta Tosic'in oynamayacak olması moralleri bozarken, karşılaşmanın 45'nci dakikasında sakatlanan Atiba da korkuttu. Yerini ilk devrenin sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Atiba, yerini Tolgay'a bıraktı. Kanadalı futbolcunun haftaya derbide oynayıp oynamayacağı ise hafta içerisinde yapılacak tetkiklerle netleşecek. 

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: beşiktaş, derbi, Dusko Tosic


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