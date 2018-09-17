Beşiktaş derbilerde 2921 gündür penaltıya hasret

Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Gary Medel, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Halil Umut Meler'in bu kararı maç gününden bu yana tartışılırken, Medel'in kırmızı kartı, Beşiktaş'ın son 11 sezonda derbi maçlardan önce gördüğü 9. kırmızı kart olma özeliği taşıdı. Kırmızı kart tartışmalarının ardından Beşiktaş'ın derbilerde ilginç bir istatistiği daha ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, derbi maçlarda en son 2921 gün önce penaltı kazandı ve bu penaltıyı gole çeviren isim, şu anda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Guti oldu.

Beşiktaş'a karşı 6 penaltı atıldı

Guti'nin penaltıdan attığı golle 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu tarihten sonra ligde oynadığı 31 derbi karşılaşmasında penaltı kullanmadı. Bu periyotta Beşiktaş'a karşı Galatasaray 3, Fenerbahçe de 3 penaltı kazandı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-lacivertliler 2 golü de Beşiktaş'a karşı penaltıdan bulurken, ligin ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında ise bu kez Galatasaray penaltı kazandı. Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Bafetimbi Gomis, bu maçta penaltı atışından yararlanamadı.