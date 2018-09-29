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Beşiktaş Derviş Ali Aktepe'ye veda etti

Beşiktaş Derviş Ali Aktepe'ye veda etti
Beşiktaş Derviş Ali Aktepe'ye veda etti

Beşiktaş, önceki gün vefat eden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe için Vodafone Park’ta tören düzenlendi.

Geçtiğimiz gün vefat eden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe için Vodafone Park'ta tören düzenlendi. 'Kriz Ali' lakaplı Ali Aktepe için düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, genel koordinatör Levent Çifter, kulüp çalışanları, merhumun ailesi, yakınları ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Beşiktaş Fikret Orman, çok üzgün olduğunu belirterek, "Beşiktaş büyük bir taraftarını ve kardeşini kaybetti. Bizler de yol arkadaşımızı kaybettik. Bu stadı yaparken burada yatıp kalktık. Allah gani gani rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Aktepe'nin naaşı Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.  

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