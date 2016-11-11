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Beşiktaş, eksik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


11 Kasım 2016 14:30

Siyah-beyazlı takımda Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve streching çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
İdmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.
Bu arada, U-21 takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan, A takımla birlikte antrenmana katıldılar.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te Vodafone Arena’da Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile yapacağı özel maçla devam edecek. 


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