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Beşiktaş evinde hata yapmadı

Beşiktaş evinde hata yapmadı
Beşiktaş evinde hata yapmadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, seyirci desteğini de arkasına alarak rakibini 61-57 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetine imza attı.


Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Beşiktaş Sompo Japan: Gibson 4, Kenan 6, Buva 6, Erkan 8, Alexander 1, Benzing 14, Dusan 2, Burak 4, Pressey 3, Can Maxim 7, Samet 2, Ömer Utku 4
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Pınar Karşıyaka: Walker 14, İlkan 11, Henry 3, Marei 10, Berk 3, Egemen 2, Gailius 10, Chatman 4, Görkem, Erdi, Tayfun
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 13-12 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 32-31 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 51-47 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) 

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