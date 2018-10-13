Beşiktaş evinde hata yapmadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, seyirci desteğini de arkasına alarak rakibini 61-57 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetine imza attı.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş Sompo Japan: Gibson 4, Kenan 6, Buva 6, Erkan 8, Alexander 1, Benzing 14, Dusan 2, Burak 4, Pressey 3, Can Maxim 7, Samet 2, Ömer Utku 4

Başantrenör: Dusko Ivanovic

Pınar Karşıyaka: Walker 14, İlkan 11, Henry 3, Marei 10, Berk 3, Egemen 2, Gailius 10, Chatman 4, Görkem, Erdi, Tayfun

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. periyot: 13-12 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 32-31 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. periyot: 51-47 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)