Beşiktaş Fenerbahçe Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | BJK FB Az Tv idman Tv şifresiz canlı

Süper Lig'in 23. haftası çok kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu akşam Vodafone Park stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 22 maçın ardından 11 galibiyet ve 8 beraberlikle 41 puanla ligin 4.sırasında yer alan Beşiktaş 23 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 44 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak Beşiktaş Fenerbahçe maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz iha.com.tr adresinden yayınlanacak. Bu akşam dünyada 35 ülkede canlı olarak yayınlanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe tesislerden ayrıldı

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesini Can Cartu Tesisleri'nden taraftarlar uğurladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesini Can Bartu Tesisleri'nden taraftarlar uğurladı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park'ta zorlu bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Spor Tesisleri'nden 17.00 sıralarında ayrıldı. Takımlarını desteklemek için saatler öncesinden tesislerin önüne gelen Fenerbahçe taraftarları, futbolcuları taşıyan otobüsü tezahüratlarla karşıladı. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs tesislerden çıkmakta zorlandı. Taraftarlar takım otobüsünün önüne geçerek uzun süre meşale yaktı. Fenerbahçe kafilesi çevik kuvvet polisinin yolu açmasıyla hareket edebildi.



Şenol Güneş: "Ligde ve kupada favori biziz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda favori olduklarını söyledi. Güneş, ayrıca Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini belirterek, "Fenerbahçe’yi yendiğimizde onların üstüne çıkacağız” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Almaya’nın soğuk havasından sonra İstanbul’un yaz gibi geldiğini söyleyen Güneş, “Maçın kötü geçmesinde moralsizlik oldu. Onu da üzerimizden atmak için uğraşacağız. 3 kulvarda başladığımız yarışlar vardı. Şimdi 2 kulvara kaldık. Şampiyonlar Ligi önemli bir hedefti. Gruptan çıkmak önemliydi. Bir üst tura çıkma hedefler arasındaydı. İlk maçta aldığımız sonuç hayal kırıklığı

Beşiktaş taraftarı Çarşı’da toplandı

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarı Çarşı’da toplandı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı’da toplandı. Her derbi öncesi Beşiktaş’lı taraftarların toplanma yeri olan Çarşı’ya birçok siyah-beyazlı taraftar akın etti. Kartal heykelinin önünde toplanan çok sayıdaki taraftar maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.



