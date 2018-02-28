Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle ! ATV BJK FENER canlı yayın akışı

Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle ile ilgili bilgileri arıyor ve maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de oynana derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine kupada da üstünlük kurmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 13 kez eşleşen ve 20 maç yapan iki takım arasında siyah-beyazlı ekibin 11, Fenerbahçe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. İki takım kupada 3 kez final, 4'er kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 9 kez Fenerbahçe ise 4 kez turu geçebildi. Kupada oynanan 20 maçta Kara Kartal, 30 kez fileleri havalandırırken, Kanarya ise 21 kez rakip ağları sarstı.İşte bu haberimizde karşılaşma ile ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

HAKEM FIRAT AYDINUS

Ligdeki dev derbide iki takım arasındaki maçta Cüneyt Çakır görev yaptı. Kupanın ilk maçında ise Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde Fırat Aydınus görev yapacak.

Kupa'da Beşiktaş üstün

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ın ezeli rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

Üç finalde de kupa Beşiktaş'ın oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası tarihinde 3 kez finalde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda şampiyonluğa ulaşan ekip hep siyah-beyazlı ekip oldu. Kara Kartal, 1988-1989 sezonundaki rakibini 1-0 ve 2-1, 2005-2006'da tek maç üzerinden oynanan maçta uzatmada 3-2 ve en son 2008-2009'da sarı-lacivertlileri 4-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ı elemişti

4 Mayıs 1983 tarihinden itibaren oynadığı 15 maçta Beşiktaş'a karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon son 16 turunda Robin van Persie'nin golüyle siyah-beyazlıları Vodafone Park'ta 1-0 yenmiş ve çeyrek finale yükselmişti.

Rekabette 346. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu karşılaşan iki ekip bu sefer kupada birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 345 kez karşılaştı. 94 yıllık rekabette geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 473 golüne, Beşiktaş 434 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe kupada 7 yıldır deplasmanda yenilmiyor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır mağlup olmuyor. Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek son mağlubiyetini almıştı.

Beşiktaş derbilerde nefes aldırmadı

Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı çok büyük üstünlük sağladı. Siyah-beyazlılar istatistiklerde, Aykut Kocaman'ın ekibini neredeyse ikiye katladı.

Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla 3-1'lik galibiyete uzanan ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Beşiktaş, istatistiklerde de rakibine fark attı. İlk yarıda Fernandao'nun golüyle geriye düşen Karakartal, ikinci yarıda Vida ve Quaresma'nın (2) golleriyle 3 puana uzanarak, averajla Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve ligde 3. sıraya yükseldi. Maçın ilk 20 dakikasında tutuk bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra ise Fenerbahçe'ye adeta nefes aldırmadı. Karşılaşmayı yüzde 64 topla oynama oranıyla tamamlayan Beşiktaş, diğer istatistiklerde de rakibini geçti. Maç boyunda Şenol Güneş'in ekibi 468 isabetli pas yaparken, Fenerbahçe 227 pasta kaldı. Özellikle kanat organizasyonlarında çok etkili olan Beşiktaş, 36-7 orta ve 13-1 isabetli orta istatistiğiyle galibiyeti ne kadar istediğini gösterdi. Maç boyunca Beşiktaş, rakip kaleye 17 şut çekerken, bu şutlarda 6 kez isabet sağladı. Fenerbahçe ise 7 şutta 6 kez çerçeveyi buldu ve 1 gol attı. Beşiktaş, 90 dakika boyunca 6 kez korner kullanırken, Fenerbahçe'nin korner sayısı 1'de kaldı.

Galatasaray karşısında da aynı etkiyi gösterdi

Bu sezon evindeki Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini 3 gollü sonuçlarla kazanan Beşiktaş, iki takım karşısında da benzer istatistiklere imza attı. Fenerbahçe önünde yüzde 64'le oynayan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da yüzde 60 topa sahip olma istatistiğiyle oynamıştı. Cenk Tosun, Tosic ve Negredo'nun golleriyle, sarı-kırmızılı ekip karşısında 3 puana uzanan siyah-beyazlılar, 409-264 pas üstünlüğüyle rakibini geride bırakmıştı. Galatasaray karşısında 29 kez kanatlardan orta yapan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu ortalarda 9 kez isabet sağladı. Galatasaray ise bu maçta 7 kez orta yapıp 1 kez isabet sağladı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 7 kez orta yapma şansı bulup bu ortalarda 1 kez isabet yakaladı. Rakip kaleyi bu maçta tam 28 şut çeken siyah-beyazlı ekip, bu şutlarda 9 isabet sağladı ve 3 gol attı. Galatasaray'ın attığı 9 şutta yakaladığı isabet sayısı 5 olurken, bu mücadelede sarı-kırmızılı ekip gol bulamadı. Karşılaşma boyunca Beşiktaş 9 kez korner kazanırken, Galatasaray'ın korner sayısı ise 2'de kaldı. Ezeli rakipleri karşısında bu sezon taraftarı önünde oynadığı 2 derbide 6 puan toplayan Beşiktaş, istatistiklerde de rakiplerini uzak ara geride bıraktı.



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