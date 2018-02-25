Beşiktaş Fenerbahçe Canlı İzle ! Beşiktaş Fenerbahçe CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Fenerbahçe galibiyet sayısında önde

Fenerbahçe, yarın deplasmanda mücadele edeceği ezeli rakibi Beşiktaş ile ligde 124. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 123 maçın 46’sını kazanırken, 38 müsabakada ise mağlup oldu. 39 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, galibiyet sayılarında siyah-beyazlılara karşı 46-38 önde. Sarı-lacivertliler, ligde Beşiktaş ile oynadığı 123 müsabakada 46 galibiyet ve 38 mağlubiyet alırken, 39 karşılaşma ise berabere bitti. Kanarya, siyah-beyazlılar ile Süper Ligd'e oynadığı son dokuz maçın sekizinde ise yenilmedi. Fenerbahçe, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kartal'a karşı bu süreçteki tek yenilgisini 27 Eylül 2015’te deplasmanda 3-2’lik skorla alan sarı-lacivertli takım, yine ligde oynadığı son 15 derbi maçında da 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı ve mağlup olmadı. Fenerbahçe, bu maçların dokuzunda kalesini gole kapatırken, sadece üç müsabakada rakip ağlara gol atamadı.

Kocaman kaybetmiyor

Aykut Kocaman, Şenol Güneş ile Süper Lig'de karşı karşıya geldiği 8 derbi maçının 5'ini kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Aykut Kocamanlı Fenerbahçe, ligde 15 maçtır da kaybetmiyor.

Fenerbahçe ilk golü atınca kazanıyor

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda ilk golü kaydettiği 14 müsabakada tam 12 kez sahadan galip ayrıldı. Bu maçların 2'sinde de berabere kalan sarı-lacivertli ekip, rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Kanarya, ilk golü yiyerek geriye düştüğü 7 karşılaşmada ise skoru lehine çeviremedi. Bu mücadelerde 5 defa beraberliği sağlayabilen Fenerbahçe, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Beşiktaş Fenerbahçe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Aykut Kocaman: “Beşiktaş derbisi 10 puanlık bir maç”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Başakşehir maçının getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün yapılan Beşiktaş maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İlk dört yılının Sakaryaspor’da geçtiğini ifade eden Kocaman, “O dönemde gençtik ve bu kadar göz önünde değildik. Yaptıklarım ve yapamadıklarımla 30-31 yıldır vitrindeki insanlardan biriyim. Hesap kitaplarla işi olmayan, evden işe işten eve giden bir insanım. Ancak söylediğim şeyler de göz çıkaracak kadar göze batan şeyler. 2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi.

Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz. Basın toplantısında inanılmaz bir şekilde üstten bakan bir tavır vardı. Sınırlarını aşan, ağır bir basın toplantısı yapmıştı. Şimdi de fotoğraf çok net ortada. Son 2-3 yıldır ligin panoramasına bakılabilir. Ben baktığım zaman her şey o kadar aleni gözüküyor ki. Çok net bir fotoğraf var ama hemen hemen herkes bunu kabullenmiş gibi gözüküyor. Ancak ben itiraz ediyorum. Hiç kimsenin hakkında gözüm yok. Öbür taraftan da çalışıp çabalıyoruz, insanlara saygılı davranıyoruz. Kimsenin hakkımı yemesini istemiyorum. Bu kadar basit” diye konuştu.

“Kimsenin hakkımızı yemesini istemiyorum”



Futbolun zor ve yaşam sınırında oynanan oyunlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, “Her kafa vuruşu bir travma. Her ayağın topa sokulması, ciddi bir sakatlık riski barındırıyor. Temasın çok yüksek olduğu oyunlardan bir tanesi. Nabzın 200'leri geçtiği bir oyun. Bu oyunda hakemlerin hak denen şeye riayet etmesini istiyorum. Sorumluluğunu duyduğum takımım adına kimseden bir gram bir şey istediğim yok. Doğal, hatalar lehimize ve aleyhimize olacaktır ancak oyunların şeklini çevirecek hareketlere ne pahasına olursa olsun tahammülüm yok. Bunu yapabildiğim kadar seslendirmeye çalışacağım. Yarın bizim lehimize de olursa aynı şeyi seslendireceğimize söz veriyorum. Bizim lehimize güçle de yaşayamam. Bu, içselleştirdiğim bir şey. Kimsenin hakkında gözüm yok, kimsenin de hakkımızı yemesini istemiyorum” şeklinde konuştu.

“Hakem arada kalacak gibi gözüküyor”



Derbide iki takımın da durumunun düşünüldüğünde hakemin kim olursa olsun arada kalacağını dile getiren Kocaman, “Bazı takımların lehine iyi yönetildiği zaman hakemlere ne oluyor, bazı takımların da aleyhine yönettiği zaman neler oluyor? Esas güç dengeleri burada oluşuyor. Buraya bakmak lazım. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Cüneyt Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız. Her zamanki iyi niyetimle, insanlara duyduğum sonsuz güvenle sahaya çıkacağız. Hakemin sosyal çevresinin, ailesinin olduğunu, ondan beklentilerin olabileceğini bilerek, eğilmeden ve bükülmeden mesleki yanlışlar dışında doğru karar vermek için çaba göstereceğine inanıyorum. Her zamanki sonsuz güven duygumla maça böyle bakacağım. Umarım hiç kimsenin hakkına art niyet olmadan, kast edilmeden oynanan ve hak edenin kazandığı bir oyun olur” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: "Ligde ve kupada favori biziz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda favori olduklarını söyledi. Güneş, ayrıca Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini belirterek, "Fenerbahçe’yi yendiğimizde onların üstüne çıkacağız” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Almaya’nın soğuk havasından sonra İstanbul’un yaz gibi geldiğini söyleyen Güneş, “Maçın kötü geçmesinde moralsizlik oldu. Onu da üzerimizden atmak için uğraşacağız. 3 kulvarda başladığımız yarışlar vardı. Şimdi 2 kulvara kaldık. Şampiyonlar Ligi önemli bir hedefti. Gruptan çıkmak önemliydi. Bir üst tura çıkma hedefler arasındaydı. İlk maçta aldığımız sonuç hayal kırıklığı oldu. Şansımız hiç yok diyebiliriz. Oyun olarak daha iyi olmak isterdik. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik, üzgünüz. Özellikle ikinci yarıda fizik ve moral olarak oyundan düştük. İlk yarıdaki savunma anlayışımız olumluydu. Güçlü bir rakip karşısında başarılı olamadık. Kötü kaybettiğimiz bir maç oldu. Takımızı ve ülkemizi iyi temsil etiğimizi düşünüyorum. Kötü sonuca rağmen iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Fair-play ruhu içinde oynamaya çalıştık. Bu üç kez böyle oldu. Sporting Lizbon, Dinamo Kiev ve Bayern Münih’e kaybettik. Herkesten özür dileriz. Ülkenin daha büyük başarılar layık olduğunu biliyoruz. Ülke bu tür sonuçlara alışmadığınız için aynı başarının size rakip olduğunu düşünüyorsunuz. Nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyoruz.

Nereye gideceğimizi de biliyoruz. Biz şikayet etmeden doğru işler yaparak başardık. Planlı, programlı olmaya çalıştık. Rakibimiz Bayern Münih’in nereden nereye geldiğini biliyoruz. Dürüstlükten vazgeçemedik. Hep saha içinde kaldık. Biz sahanın içerisinde kalırken, sahada dışında yıpratmak isteyenler de oluyor. Bu gelecek için kötü bir şey. Doğru değil. Yapılmasının hiçbir sağlıklı etkisi yok. Hem bize hem de diğer takımlara. Hep geçmişe değil, geleceğe bakacağız” diye konuştu.





