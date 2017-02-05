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Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı bu akşam saat kaçta başlayacak hangi kanalda şifreli mi? (BJK Fener derbisi)

Vodafone Arena'da karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının hangi gün oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanıp saat kaçta başlayacağı belli oldu? İşte Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçının detayları...

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı bu akşam saat kaçta başlayacak hangi kanalda şifreli mi? (BJK Fener derbisi)
Fenerbahçe Beşiktaş maçı özel kareler - Foto Galeri

05 Şubat 2017 13:09
Fenerbahçe Beşiktaş maçı foto özet - Tıkla İzle

Fenerbahçe’de derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma, koşu, koordinasyon, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. İki ekip 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.  

Emenike ve Van Der Wiel’e iyi haber

Bir süredir kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli futbolcular Emenike ve Van Der Wiel affedildi.

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Uzun süredir Dereağzı’nda program dahilinde bireysel antrenmanlarını sürdüren iki futbolcu, hafta sonu Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak zorlu Beşiktaş maçı öncesi affedildi. Yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacak antrenmanda yer alacak olan Emenike ve Van Der Wiel’in Beşiktaş maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil.

Devre arasında sadece Karavayev’in katılması ve üst üste gelen sakatlıkların ardından yönetimin ve teknik heyetin böyle bir karar aldığı öğrenildi.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye 130 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye kupa maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 130 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalara ilişkin kararlarını açıkladı. Amed Sportif Faaliyetler ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe'ye 130 bin TL para cezası verildi. 

TFF'nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Darıca Gençlerbirliği Kulübü Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir'in, 26.01.2017 tarihinde oynanan Darıca Gençlerbirliği - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Darıca Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Sinan Turan'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe'nin, 25.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 130 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." 

Kupa derbisi pazar günü oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan ekip tur atlayacak. (Rıdvan Turşak/İHA)
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. D Grubu'nu lider bitiren Beşiktaş, C Grubu'nun 2.'si Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde zirveye oynayan ekiplerden Medipol Başakşehir ile Galatasaray da birbirleriyle eşleşti. 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmada, Medipol Başakşehir, sahasında kupanın son şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanacağı için, Süper Lig'e ara verilecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 5 Şubat 2017

Stadyum: Vodafone Arena Stadı

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

Canlı Yayın: ATV 

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Son 16 turundaki eşleşmeler ve maç programları şu şekilde:

4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor- Sivasspor (Tuzla Belediye Sahası)
16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (Şanlıurfa Gap Arena)
20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Arena)

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