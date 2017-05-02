Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak çalışan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül ise salonda çalıştı. Koşu ve ısınmayla başlayan çalışma, istasyon çalışması ve dar alanda top kapmayla devam etti. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yaptı. Bazı isimler idmanın sonunda şut çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın saat 18.00'de çalışacak.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın