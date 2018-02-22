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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

22 Şubat 2018 11:37

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Zorlu mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı ve hakemleri şöyle:

23 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray - Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 TM Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

24 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Serkan Çınar

25 Şubat Pazar

13.30 E. Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - DG Sivasspor: Mete Kalkavan
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk 

 

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