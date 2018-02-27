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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

27 Şubat 2018 22:56

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. 

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe

 

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