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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

02 Şubat 2017 12:10

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda hafta sonu oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zorlu karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Hafta sonu oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor - Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor: Bülent Yıldırım
18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Mete Kalkavan

5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor: Özgür Yankaya
15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor: Arda Kardeşler
16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
 

Etiketler: Beşiktaş-Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası


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