Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda hafta sonu oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zorlu karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Hafta sonu oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor - Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor: Bülent Yıldırım

18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy

20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Mete Kalkavan

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor: Özgür Yankaya

15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor: Arda Kardeşler

16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

