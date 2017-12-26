Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 22.12.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kardemir Karabükspor Kulübü futbolcusu Olafur Ingı Skulason'un aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray-Göztepe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün zorunlu teknik kadrolardan profesyonel takım teknik sorumlusu kadrosunun tamamlanmaması sebebiyle ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."