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Beşiktaş formalı nikah

Bingöl'de Uzman Çavuş olarak görev yapan Ferat Arpacı ve öğretmen Merve Doğan, Çankırı Belediyesinde gerçekleştirilen nikâh törenlerine Beşiktaş formaları ile gelerek herkesi şaşırttılar.

Beşiktaş formalı nikah

30 Nisan 2018 17:04

Koyu Beşiktaş taraftarı olan genç çift herkesin en önemli günümüz diyerek pahalı ve şık elbiselerle geldikleri nikâh törenine sırtlarında birbirlerinin isimlerinin yazılı olduğu ve Beşiktaş Kulübü'nün kuruluş yıldönümü belirten 19 ve 03 numaralı formaları ile gelerek Çankırı'da bir ilke imza attılar. 

Güneydoğu'da zorlu şartlar altında görev yaparken nikâh için bir hafta izin aldığını ve nikâh sonrası görev yerine döneceğini belirten Uzman Çavuş Ferat Arpacı, "Nikâh törenleri için gelin damat adaylarının değişik organizasyonlar yaptığını biliyorduk. Bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek yoktu. Bizi buluşturan Beşiktaş taraftarlığımızı sevdamıza ortak ettik. İkimiz de koyu birer Beşiktaş taraftarıyız. Formalarımızı giyip geldik attığımız imza ile de bir ömür eşimin bonservisini almış oldum. Allah sevgimizi mutluluğumuzu daim etsin inşallah" dedi. 

Genç öğretmen Merve Doğan Arpacı da, "Beşiktaş'ı da eşimi de çok seviyorum. Nikahımıza Beşiktaş formaları ile gelmek ortak kararımızdı. Düğün tarihimizde ligin bitiş haftasına denk geliyor. İnşallah Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile iki mutluluğu bir arada yaşayacağız. Başta eşim olmak üzere güneydoğuda zor şartlar altında görev yapan tüm askerlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.  

Hilmi Çelikel
 

 

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