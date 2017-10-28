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Beşiktaş, galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek, ligde 4 maç sonra galibiyete ulaşmış oldu.

Beşiktaş, galibiyet hasretine son verdi

28 Ekim 2017 22:18

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor galibiyetinden sonra mutlu sona ulaştı ve puanını 18’e yükseltti. Son 4 haftayı 2 mağlubiyet 2 beraberlikle geçiren Kartal, deplasmanda aldığı Alanyaspor galibiyeti ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Monaco maçı öncesi moral buldu.

Beşiktaş, son 4 haftada deplasmanda Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olurken, sahasında oynadığı Trabzonspor mücadelesinden 2-2, Medipol Başakşehir maçından ise 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Tosun paşa gollerine devam ediyor

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de rakip fileleri boş geçmedi. Siyah-beyazlı oyuncu, deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 8. dakikasında gol perdesini aralayan isim oldu. Başarılı oyuncu, attığı gol ile bu sezon 10. hafta itibariyle rakip fileleri 4. kez havalandırmış oldu.  

Bora Akyol
 

 

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