Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Boluspor maçında oynayan futbolcular salonda ve sahada rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışan Aras Özbiliz ve Anderson Talisca katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.