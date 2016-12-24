BEŞİKTAŞ 0-0 GAZİANTEPSPOR
(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenecektir)
Maç 19:00'da başlayacaktır...
KARŞILAŞMADA 11'LER BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u konuk edecek. 19:00'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar
Gaziantepspor'un ilk 11'i: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas