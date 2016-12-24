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Beşiktaş Gaziantepspor maçı kaç kaç? -CANLI- Beşiktaş Antep maçı geniş özeti ve golleri izle

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Kara Kartal maçta mutlak 3 puan hedefliyor.

Beşiktaş Gaziantepspor maçı kaç kaç? -CANLI- Beşiktaş Antep maçı geniş özeti ve golleri izle

24 Aralık 2016 18:39

BEŞİKTAŞ 0-0 GAZİANTEPSPOR

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenecektir)

 

Maç 19:00'da başlayacaktır...

 

KARŞILAŞMADA 11'LER BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u konuk edecek. 19:00'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar

Gaziantepspor'un ilk 11'i: Gökhan, Barış, Rajtoral, Musa, Van Hintum, Abdülkadir, Fatau, İlhan, Muhammed, Evans, Ghilas

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