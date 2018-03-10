Beşiktaş Gençlerbirliği Canlı İzle !Beşiktaş Gençlerbirliği CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Beşiktaş Gençlerbirliği şifresiz canlı izle ! Beşiktaş Gençlerbirliği karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Osmanlıspor Bursaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Beşiktaş Gençlerbirliği şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son oynadığı son 24 karşılaşmada 13 galibiyet,8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 47 puanla 3.sırada yer alan Beşiktaş, son 24 maçta 6 galibiyet,8 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 26 puanla 17.sırada yer alan Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Beşiktaş Gençlerbirliği maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRİLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile noktaladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanı Başkan Fikret Orman da takip etti. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek

Beşiktaş Gençlerbirliği nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz izlenebilir mi?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.