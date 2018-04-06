Beşiktaş Göztepe canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV)

Beşiktaş Göztepe şifresiz canlı izle ! Bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Beşiktaş Göztepe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Beşiktaş Göztepe maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 27 maçta 15 galibiyet,8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 53 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, oynadığı son 27 karşılaşmada 11 galibiyet,7 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 40 puanla 8.sırada bulunan Göztepe ile karşılaşıyor. Beşiktaş Göztepe maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Beşiktaş Göztepe maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Göztepe zor deplasmanda

Spor Toto Süper Lig’de Avrupa hedefleyen Göztepe, yarın son şampiyon Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Avrupa Kupaları’na katılmak isteyen Göztepe, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park’ta 07 Nisan Cumartesi saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. İzmir temsilcisi haftaya 40 puanla 8. basamakta girerken, ev sahibi Beşiktaş ise 53 puanla sıralamanın 3. basamağında kendisine yer buldu.

Eksikler can sıkıyor

Zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe’de eksik ve sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Kosanovic ve Gouffran’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Kadu ve Atakan da kadroda yerlerini alamayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terkeden Traore’nin durumu ise maç saatinde netleşecek.

Gözler Ba’da

Beşiktaş-Göztepe maçı öncesinde futbolseverlerin gözü sarı-kırmızılıların forveti Demba Ba’da olacak. Devre arasında geldiği Göztepe’de 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli santrfor, ilk kez eski takımına rakip olacak. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, “Demba Ba’yı önümüzdeki sezon takımda görmek istiyorum” sözleri de iki kulüp arasında gerginliğe sebep olmuştu.

Biletler tükendi

Yarın Vodafone Park’ta zorluk derecesi oldukça yüksek bir maça çıkacak olan Göztepe, İstanbul’da yalnız kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan biletleri yalnızca 8 dakikada tüketen Göztepeli futbolseverler, takımlarına itici güç olmaya çalışacak.

Beşiktaş Göztepe nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.