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Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İki gruba ayrılan siyah-beyazlı futbolcularda bir grup şut çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise kanatlardan yapılan organizasyonlar üzerinde durdu. 

ŞENOL GÜNEŞ YAKINDAN İLGİLENDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş antrenman boyunca futbolcularına uyarılarda bulundu. Antrenman öncesi Caner Erkin ve Tolgay Arslan ile de özel görüşme yapan deneyimli çalıştırıcı, şut çalışması yapan Quaresma ve Lens'e de birebir direktiflerde bulundu.

Öte yandan ülkelerinin milli takımlarında bulunan Vida, Babel, Güven Yalçın, Dorukhan ve Utku da idmana katıldı. Milli takım kamplarında henüz dönmeyen Larin, Atiba, Medel ve Roco ile sakatlığı bulunan Adriano antrenmana katılmazken, Adem Ljajic ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

Bora Akyol - Oğuzhan Ort

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