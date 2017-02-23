Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva: 2-1

Maçtan dakikalar:

Ve maç sona erdi....

90' Ogu savunmanın arkasına koşu yapan Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

87' Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Cenk ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra şutunu çekti. Onun vuruşunda top kalecinin altından filelerle buluştu. 2-1

82' Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında sol kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın ortasında Talisca'nın vuruşu kalecide kaldı.

80' Melikson Gökhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hapoel tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

77' Gelişen Hapoel atağında ceza sahasında topla buluşan Barda'nın vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

73' Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

66' Talisca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Hapoel atağında Ben Sahar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Fabri çıkardı. Bu kez Hapoel korner kullanacak.

64' Maalef top ağlarımızda. Gelişen Hapoel atağında Ghadir'in sol kanattan ortasında Anthony Nwakaeme topu ağlara gönderdi. 1-1

58' Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar tekrar Quaresma'ya pasını verdi. Onun vuruşunda top kalecide kaldı.

55' Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Marcelo'nun kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

53' Beşiktaş bu dakikalarda Quaresma'nın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.

48' Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

46' İkinci yar başladı...

İlk yarı sona erdi...

43' Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

41' Mohammad Ghadir'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

37' Beşiktaş tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Beck savunmanın arkasına koşu yapan Aboubakar'ı topla buluşturmak istedi ancak Aboubakar topu kontrol edemedi ve top yandan dışarıya gitti.

35' Hapoel tehlikeli geldi. Mohammad Ghadir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ben Sahar'ın vuruşunu Fabri kurtardı. Sonrasında sol kanatta topu alan Ben Turgeman;'ın ortasını Necip karşıladı ve top dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak.

33' Gelişen Hapoel atağında Ben Turgeman sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında ceza sahasında topla buluşan Ben Sahar'ın vuruşunu Fabri çıkardı ve top dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak.

30' Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ben Turgeman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

25' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel savunmanın arkasına koşu yapan Aboubakar'ı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

22' Gelişen Hapoel atağında Mohammad Ghadir Beck'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hapoel tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

19' Beşiktaş bir kez daha sağ kanattan Quaresma ile gelmek istedi ancak Ben Turgeman zamanında araya girerek topun Quaresma'ya gelmesine engel oldu.

17' GOOOOLLLLL! Gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Babel Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

15' Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci David Goresh'te kaldı.

13' Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ben Turgeman araya girdi ve Portekizli futbolcuya orta yapma şansı vermedi.

10' Beşiktaş etkili geldi. Ön alanda pres yaparak topu kazanan Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Babel'i topla buluşturdu. Babel'in vuruşunda top yine savunmadan geri döndü.

5' Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Hapoel atağında Gökhan Mohammad Ghadir'e faul yaptı. Bu kez Hapoel serbest vuruş kullanacak.

4' Babel serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

1' Ve maç başladı. Başarılar Beşiktaş...

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı için nefesler tutuldu. İsrail'den 3-1 gibi avantajlı bir skorla dönen kara kartallar Vodafone Arena'da rahat bir oyunla turu geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezaları sona eren Andreas Beck ve Vincent Abouakar Hapoel Beer Sheva ile oynanacak maçta görev alabilecek Bir önceki maçta sarı kart cezalısı olan Adriano da Hapoel Beer Sheva maçında oynayabilecek.

Avrupa golcüsü Aboubakar

Hapoel Beer Sheva karşısında takımını öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezon Avrupa arenasındaki 4. golüne imza attı.

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Hapoel Beer Sheva karşısında kaydettiği golle bu sezon Avrupa kupalarındaki 4. golüne imza attı. Siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup mücadelelerinde Beşiktaş’ın deplasmanda 3-2 kazandığı maçta Napoli ağlarını 2 kez havalandırırken, Vodafone Arena’da 3-3 sona eren Benfica mücadelesinde de 1 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başaran Aboubakar, Avrupa arenasında da 4. golünü kaydetti.

Şenol Güneş’ten 4. hakeme tepki

Aboubakar’ın golünün ardından Quaresma’yla konuşan Şenol Güneş’i 4. hakem itiraz etti. Kendisine ayrılan bölgeden çıkmadığını gösteren Şenol Güneş, Tomislav Pospeh’e tepki gösterdi.

Aboubakar’ın golünün ardından Quaresma’yı yanına çağırıp taktik veren Şenol Güneş, bu dakikada 4. hakem Tomislav Pospeh’e tepki gösterdi. Oyuncusuyla konuşurken kendisine ayrılan bölgenin dışına çıkmamasına karşın hakem tarafından uyarılan Güneş, yerdeki çizgiyi göstererek, kendisine ayrılan bölgeyi ihlal etmediğini gösterdi ve hakem Pospeh’e çizginin dışına çıkmasını söyledi.

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Vodafone Arena'da Hapoel Beer- Sheva'yı ağırlıyor. Bu önemli mücadele öncesinde iki takımında 11'leri belli oldu.

Beşiktaş; Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar ile karşılaşmaya başlayacak.

Hapoel Beer Sheva; Goresh, Turjman, Tzedek, Ghadir, Nwakaeme, Hoban, Ben Sahar, Broun, Ohayon, Soares ve John Ogu ile sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi rotasyon

Deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Hapoel Beer Sheva’yı rövanş maçında bu akşam Vodafone Arena'da konuk eden Beşiktaş, ilk maçın kadrosuna oranla 5 farklı isimle sahaya çıktı. Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesinde skor avantajını kullanarak rotasyona gitti.

Hapoel Beer Sheva’yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, ikinci maça rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Pazartesi günü ligde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, ilk maça göre tam 5 farklı isimle sahaya çıktı. İlk maçta sakatlık yaşayan ve ligde oynanan Akhisar mücadelesinde forma giymeyen Mitrovic, Hapoel karşısında ilk 18’de yer almazken, deplasmandaki maçta ilk 11’de sahaya çıkan Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Cenk Tosun, mücadeleye yedek başladı. Bu 5 ismin yerine Atınç Nukan, Andreas Beck, Gökhan İnler, Talisca ve Aboubakar sahada yer aldı.

Rakipte 4 değişiklik

Avrupa Ligi mücadelesinde Beşiktaş 5 değişiklikle sahaya çıkarken, Hapoel Beer Sheva da 4 farklı isimle sahada yer aldı. İsrail’de oynanan mücadelede ilk 11’de yer alan Ben Bitton, Maharan Radi, Maor Melikson ve Hapoel’in tek golüne imzasını atan Elyaniv Barda, Vodafone Arena’daki karşılaşmaya yedek başladı. Bu isimlerin yerine ilk maçta oyuna sonradan giren Mohammad Ghadir ve Ben Sahar’ın yanı sıra Vladimir Broun ile Matan Ohayon ilk 11’de yer aldı.

Cezalar bitiyor

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezaları sona eren Andreas Beck ve Vincent Abouakar Hapoel Beer Sheva ile oynanacak maçta görev alabilecek. Bir önceki maçta sarı kart cezalısı olan Adriano da Hapoel Beer Sheva maçında oynayabilecek. Öte yandan 3'er sarı kartı bulunan Tolgay Arslan ve Aboubakar'ın Hapoel Beer Sheva ile oynanan maçta sarı kart görmeleri durumunda ise bu iki futbolcu son 16 turunda oynanacak maçta görev alamayacak.

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile yarın oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında sahasında Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi sonrası bireysel çalışan Matej Mitrovic ve programına devam eden Caner Erkin katılmadı. Beşiktaş, yarın akşam saat 21.00’de Vodafone Arena’da UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile ikinci maçı oynayacak.

Beşiktaş’a Slovak hakem

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.Vodafone Arena’da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomislav Pospeh olacak. Siyah-beyazlı ekip İsrail'de rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmada sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Şenol Güneş: "Şampiyon olmak ve şampiyonluğa layık olmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Avantaja çevirmek istiyoruz"

Deneyimli çalıştırıcı, "İlk maçta oradan avantajlı skorla dönmek istemiştik ve öyle de oldu. Sonuçlar ne olursa olsun burada da kazanmak zorundayız. Turu geçmek zorundayız. Avantajı oynadığımız futbolla da avantaja çevirmek istiyoruz. Bu maçı kazandığımızda ülke puanı açısından da önemli. Diğer takımlarımız da inşallah üst tura çıkar. Rakibimizin teknik kapasitesi yüksek ve hızlı çıkan oyuncuları var. Öndeki oyuncuları çok hareketli ve teknik. Baskı yapar ve kontrolü tutabilirsek avantaj bizim olur. Dikkati vermeye çalışıyoruz. İhmale gelmeyecek bir olay futbol. Umarım yarın hem güzel oynarız hem de iyi bir sonuçla ayrılırız" diye konuştu.

"Biraz dikkatli olunca kazanıyoruz"

"Kazanacak oyunu ortaya koymamız gerekiyor" diyen Şenol Güneş, "Bu olunca mutlu oluyorsunuz. Mükemmel değiliz ve aşırı abartılacak oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. Soğukkanlı olmamız gerekiyor. Baktığımızda Karabük maçında o samimiyeti, iyi niyeti ortaya koymadığımız için maçı rahat bir şekilde kaybettik. Aynı şekilde tam tersi ciddi, dikkatli oyun ortaya koyduğumuz maçta Beer Sheva'yı yendik. Akhisar'a karşı kazandık. Bir haftada maçlar kötü gittiği için herkes eleştirdi, haklıdır. Orada o kadar kötü değildik. Burada iyi görünüyoruz ama bu gerçekleri abartıp aşırı övgüyü de hak etmiyoruz. Biraz dikkatsizlikle maçı kaybediyoruz, biraz dikkatli olunca kazanıyoruz. Genel olarak Beşiktaş takımının çizgisi bu. Bazen sapmalar olduğunda da cezayı kesiyorlar" açıklamalarında bulundu.

"Oyuncular istediğimi yapıyorlar"

Hem oyuncu hem de takım olarak değişkenlik gösterdiklerini ifade eden Güneş, "Bazen rakibin oynamasına izin verip rakipten kazanacağımız toplarla etkili olmaya çalışıyoruz. Oyuncuların da kendi içerisinde bir rekabeti var. Bu oyun şablonunda değişime neden oluyor. Lig, kupa ve UEFA maçları var bu sebeple değişiklik oluyor. Yarın da bir kaç oyuncu değişebilir hem dinlenme hem de çalışma açısından. Takımda devre arasında da değişiklikler oldu hala da olacak. Genel olarak formatta bir düzenimiz var ve oyuncular istediğimi yapıyorlar. Beşiktaş'ın iyi tarafı verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmaları. Şampiyon olmak ve şampiyonluğa layık olmak istiyoruz. Rakiplere de bunu oynadığımız oyunla hissettirmek istiyoruz. Kadroya giremeyen iyi oyuncularımız da var mesela. Her takım sahaya çıkıp kazanmaya çalışıyor. Buna karşılık hem gücünüzü hem aklınızı hem de istediğinizi ortaya koymak zorundasınız" şeklinde konuştu.

"Futbol sürekli aynı şeylerle gitmez" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"En iyi takım da olsa sürpriz yapılmalı. Benim her oyuncum çıkıp oynayabilmeli. Hiç maç oynamayan oyuncuları da oynatmak istiyorum. Lig bir maraton ve devam ediyor. Ricardo'nun sorunu yok. Mitrovic olmayacak ve cuma idmana çıkacak. Adriano'nun kasığında hafif bir ağrısı var, o da olmayacak. Kadromuz şu anda 18 kişi ve UEFA'da dar. Bunların içerisinden bir 11 yapacağız."

"Seyircimiz muhteşem"

Beşiktaş taraftarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Seyircimiz muhteşem. Kesinlikle diğer takımlara göre avantajlıyız. Kendi sinerjilerini sahaya yansıtıyorlar ve oyun olarak oyuncularda bunu yansıtınca bu da mutluluğu getiriyor. Takım düştüğü zaman sahip çıkılması önemli. Büyük takım olunca her yerde aynı olmalısınız. Benfica'da da, Napoli'de de aynı oynadık. Karabük'te mesela kötü oynadık. Kasımpaşa maçında hata yaptık ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Onlar daha akıllı oynadı sonuç aldı. Biz kazansak da kaybetsek de eksiklerimizi gidermek için çalışıyoruz. İç sahadaki avantajımız da oradaki oyun daha üstün oluyor. Şu anda herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. Örnek bir taraftarımız var. Rakipleri alkışlayan, bizi destekleyen bir taraftarımız var. Her gün bir yenilik bulmalıyız ki Beşiktaş taraftarının yenilikçi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Necip Uysal: "İkinci maça disiplinli çıkmalıyız"

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, "İlk maçta avantajlı bir skor aldık. İkinci maça disiplinli çıkmalıyız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta saha oyuncusu avantajlı bir skor aldıklarını ifade ederek, "İkinci maça disiplinli çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz. Bir sakatlık geçirdim ondan sonra her zaman idmana kendimi verdim. Hocam da bana o maçta görev verdi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Öncelikle maç bitmedi" diyen Necip, "Teker teker maçlara bakıyoruz. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük camia, her zaman kupaları hedefliyor" diye konuştu.

Barak Bakhar: "Kazanmak için sahaya çıkacağız"

Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, "Biz buraya oynamak için geldik ve sonunda kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında İsrail temsilcisinin Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

"Kendi işimize bakalım"

Barak Bakhar, İstanbul'a oynamak için geldiklerini belirterek, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. İki takım da en iyi kadrosunu ortaya koyacak, Beşiktaş'ta en iyi kadrosuyla sahada olacak. Pek fazla otelden çıkamadığımız için bir şey yapamıyoruz. Yine de biz kendi işimize bakalım" açıklamalarında bulundu.

Sahar: "Elimizden geleni yapacağız"

Hapoel Beer Shevalı futbolcu Ben Sahar'a, İsrail'de alınan sonucun kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine, "Bu sadece bizi daha çok birleştiriyor biz yarınki maçı düşünüyoruz sadece. Biz elimizden geleni yapacağız. Eninde sonunda sadece kazanmak amaçlı buradayız. Biz bu maçı çevirmek için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.

Hapoel Beer Sheva son idmanının yaptı

Beşiktaş ile yarın karşılaşacak olan İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva, son idmanını yaptı. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın siyah-beyazlı takımın konuğu olacak olan İsrail ekibi, son hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Vodafone Arena'da saat 20.00'da son idmanına başlayan Hapoel Beer Sheva'nın taktik idmanı Teknik Direktör Barak Bakhar yönetiminde yapıldı. Deneyimli teknik direktör futbolcularına ilk olarak düz koşu yaptırırken ardından top çalışmasına geçildi. İdmanın geriye kalan bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. Hapoel Beer Sheva'nın antrenmanının son bölümünde taktik çalışması yapıldığı ifade edildi.

Fikret Orman'dan Divan Kurulu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Divan kurulunun cumartesi günü yapmayı planladığı olağan toplantının yapılması hukuken mümkün değil" dedi. Fikret Orman, Vodafone Arena'da divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan üyeler için düzenlenen rozet takma töreninde konuştu.

"Mahkemenin daha önce verdiği tedbir kararı kaldırıldı" diyen Orman, "Bir kongre üyemizin itirazı sonucu mahkeme, seçimin tekrar yapılmasıyla alakalı karar verdi. Bu karar doğrultusunda divan kurulu tek gündemle toplanabilir. Bu da divan kurulunun seçimli olmasıdır. Seçimi kimin yapacağıyla alakalı bir kavram kargaşası vardı. Mahkeme seçim tarihine divan kurulu yönetimi belirlesin diye karar vermişti. Biz de o karara uyduk. Ancak, divan kurulu seçime gitmektense toplantı yapma kararı aldı. Bu hukuken mümkün değil çünkü seçime gitme zorunluluğu var" açıklamasını yaptı.

"Ne amaçla toplantı yapacakmış..."

Divan kurulunun bir önce seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Başkan Orman, "Tedbiri veren mahkeme niyetin başka olduğunu anlayınca tedbiri kaldırmış vaziyette. Beşiktaş, hukuk içinde yönetilen, tüzüğü olan, Türkiye'nin en saygın halka açık kurumudur. Hukukun verdiği karara uymak hepimizin görevidir. Divan kurulunun tek maddeyle toplantı yapma yetkisi var, o da seçimle alakalıdır. Bugün tedbir kararı ortadan kalktığı için hukuksal bir durum yoktur. Cumartesi günü yapılmak istenen divan kurulu toplantısına yönetim kurulu katılmayacaktır. Ne amaçla bu toplantı yapılacak anlamış değilim. Divan kurulu ya seçimi yapacak ya da mahkemeye gidip bunu yaptırması için uğraş içine gireceğiz. Benim tavsiyem, buna gerek kalmadan, büyüyen, hedefine giden Beşiktaş'ın gündemini bu konularla meşgul etmemeleridir. Bundan sonra yapılacak toplantının hukuki altyapısı yoktur. Bundan kaçacak bir şey yok. Aday olacak varsa aday olur" diye konuştu. Öte yandan Genel kurul üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan Beşiktaşlı yöneticilerden ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'na üyelik rozetlerini Fikret Orman taktı.