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Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva hazırlıklarına ara vermeden başladı

11 Şubat 2017 14:56

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan siyah-beyazlıların antrenmanında dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleşti. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında oynayan futbolcular antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasını yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra top kontrol çalışması, 5-2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına 13 Şubat pazartesi günü saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: beşiktaş, hazırlık, Şenol Güneş


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