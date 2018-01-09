Beşiktaş hazırlık maçında Den Haag ile 2-2 berabere kaldı

İkinci yarı çalışmaları için Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ado Den Haag'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Tolga, Gökhan, Mitrovic, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Orkan, Lens ve Negredo 11'yle başlayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda Johnsen'in gollerine engel olamadı ve 2-0 geriye düştü. Beşiktaş, Negredo'nun ayağından 1 de penaltı kaçırdı. Beşiktaş, ikinci yarıda Caner ve Atiba'nın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Yeni transfer Vida, 87 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş kamptaki diğer hazırlık karşılaşmasını 11 Ocak'ta Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile yapacak.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

