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Beşiktaş hazırlık maçında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş hazırlık maçında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı

30 Temmuz 2017 23:47

Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ile Estadio Municipal de La Linea Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş karşılaşmaya; Fabricio Ramirez, Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma 11'i ile başlarken, Real Betis ise Feddal, Fabian, Sergio Leon, Camarasa, Adan P, Durmisi, Joaquin, Barragan, Darko, Mandi, İvan 11'i ile mücadeleye başladı.

Siyah-beyazlılar mücadelenin ilk yarısını Tosic’in golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede Real Betis’in attığı gol ile maç 1-1 berabere tamamlandı. 


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