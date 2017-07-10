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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

10 Temmuz 2017 20:10

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapmanın ardından iki gruba ayrılan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmana minyatür kalelerde yapılan maçla devam etti. Kuvvet ve dayanıklılık ağırlıklı olan idman, çift kale maçın ardından stretching çalışmaları ile noktalandı.
Sakatlığı dolayısıyla Almanya'da tedavi gören Gökhan Töre, henüz kampa katılmayan Talisca ve izinli olan yeni transfer Pepe ile birlikte Quaresma antrenmana katılmazken, Gökhan Gönül idmanı bireysel çalışma ile tamamladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: beşiktaş, Şenol Güneş


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