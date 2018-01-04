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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü !

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü !

04 Ocak 2018 13:03

Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah saatlerinde kampın ikinci çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saat süren antrenmanda yeni transfer Medel de takımla birlikte çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman top kapma çalışmasıyla devam etti. Kaleciler ayrı çalışırken, futbolcular dar alanda minyatür kale maç yaptı. Antrenmanın son bölümünde dar alanda yapılan çift kale maçta özellikle gol kaçıran oyunculara Teknik Direktör Şenol Güneş uyarılarda bulundu. İdmanın sonunda futbolcular düz koşu yaparak çalışmayı tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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