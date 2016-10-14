Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu maçlarda kadroda değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Ligde geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, yarın Kayseri deplasmanında önemli bir maça çıkacak. Ardından Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde grubun lideri Napoli'ye konuk olacak.

Kayseri'de hedef mutlak galibiyet

Ligde 6 haftada topladığı 14 puanla M. Başakşehir'in ardından zirveyi yakından takip eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı. Ligde zirve yarışı açısından büyük öneme sahip bu maçta siyah-beyazlılar rakipleri Galatasaray'dan birkaç saat önce diğer rakiplerinden bir gün önce oynayacağı karşılaşmada sahadan puanlarla ayrılıp, rahat bir nefes almak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Kayseri'den 3 puanla gelip galibiyet serisi başlatmanın planlarını yapıyor. Başkan Fikret Orman ve yönetimi ise önümüzdeki 1 haftayı kazasız belasız atlatmaları gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.

Deplasman rüzgarı

Beşiktaş, ligde geride kalan 6 haftada 3 deplasman maçı oynadı. Bu 3 deplasman maçında siyah-beyazlılar 7 puan topladı. Ligin 2. haftasında Konya deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Şenol Güneş ve öğrencileri, ardından ligin 4. haftasında Manisa'da oynadığı Akhisar Belediyespor maçından 3 puan aldı. Siyah-beyazlılar 6. haftada ise Adriano'nun son saniye golüyle Rize'den yine galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almıştı. Beşiktaş ligdeki deplasman maçlarında rakip ağlara 5 gol kaydederken kalesinde ise 2 gol gördü.

Goller geç geliyor

Rakip ağlara 6 haftada 14 gol göndererek lider M. Başakşehir ile ligin en golcü iki takımından biri olan Beşiktaş, rakip ağlara gol atma sorunu yaşamasa da, gollerin dakikaları taraftarın beklemesine sebep oluyor. Siyah-beyazlılar rakip ağlara atılan 14 golün 3'ünü ilk 15 dakikada kaydederken, 16 ile 30'ncu dakikalar arasına da 2 gol sığdırmış durumda. 31'nci ile 45'nci, 46 ile 60'ncı dakikalara da 2'şer gol sığdıran Kara Kartal, 61 ile 75'nci dakikalarda ise sadece 1 gol kaydetmiş durumda. Normalde ligde karşılaşmaların son dakikaları temposuz geçmesi beklenirken, Beşiktaş ise 76'ncı dakikadan sonda coşuyor. Siyah-beyazlı takım ligde oynadığı 6 maçın son 15 dakikalarına 4 gol sığdırmış durumda. Cenk Tosun bu maçlarda rakip ağlara 5 gol kaydederken, genç golcüyü 2'şer golle Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup takip ediyor.

Beşiktaş üstün

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç iki takımın Süper Lig'deki 23'üncü randevusu olacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 22 maçın 12'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, Kayserispor ise 8 kez güldü. 2 maçta ise takımlar birbirleriyle yenişemedi. Beşiktaş, Kayserispor'a karşı oynadığı son dört lig maçını da kazandı. Beşiktaş Kayseri deplasmanından bugüne kadar ya 3 puanla ya da puansız ayrıldı. Kayseri'de oynanan 11 maçta siyah-beyazlıların 6, sarı-kırmızılı takımın ise galibiyeti bulunuyor.

Kadroda mecburi değişiklik

Beşiktaş, Kayseri deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi'nde ise Napoli ile çarşamba gecesi karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş ise bu iki maçın önemini bilerek kadroda değişikliklere gitmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların yarın Kayserispor ile oynayacağı maça şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Olcay, Necip, Atiba, Gökhan İnler, Talisca, Cenk."

Doğan Gündoğdu