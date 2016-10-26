İtalyan takımı Fiorentina'dan geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve ligde gol kralı olup müthiş bir performans sergileyen Alman golcü Mario Gomez, sezon başında Beşiktaş'a veda edip Wolfsburg'a gitmişti.

Gomez'in Wolfsburg'da istediği ritmi bir türlü yakalayamaması ve sık sık Türkiye basınında hakkında 'Beşiktaş'a dönecek' haberleri çıkması golcü futbolcuyu fena halde kızdırmışa benziyor.

Nitekim Gomez, bu iddialar karşısında Facebook hesabında bugün yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, şu açıklamayı yaptı;

Türkiye, Türk insanı, özellikle Beşiktaş geçtiğimiz yıl kalbimde çok büyük bir yer edindi. Bu yüzden medyadaki bazı yalan haberler beni çok kızdırıyor. Bu iddialar kesinlikle benden kaynaklanmıyor. Kararımın yüzde yüz arkasındayım. Kulübüm Wolfsburg'da mutluyum. Sportif olarak takım arkadaşlarımla birlikte olumlu bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK