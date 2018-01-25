Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, yarın 20.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 9 galibiyet, 6 beraberlik 3 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

Eduok ikinci yarıya iyi başladı

İkinci yarıya Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 3-2’lik galibiyet ile başlayan Kasımpaşa, ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Paşa’da son hafta alınana galibiyette 3 golün ikisini kaydeden Samuel Eduok, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim. Turuncu-yeşilliler karşısında takımını sırtlayan Eduok, Vodafone Park’ta da Paşa’nın en etkili gol silahı durumunda bulunuyor.

Paşa Kartal’a geçit vermiyor

Kasımpaşa, Beşiktaş ile ligde oynadığı son karşılaşmalarda rakibinden puan ve puanlar almayı başardı. İki takım arasındaki son 5 müsabakada siyah-beyazlılar bir kez 3 puan alırken, Kasımpaşa ise iki galibiyet elde etti. İki karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Bora Akyol

