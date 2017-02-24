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Beşiktaş ile Olympiakos ilk kez karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen Beşiktaş ile Olympiakos daha önce resmi maçta karşılaşmadı. İki kez hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş ile Olympiakos sahadan birer galibiyetle ayrıldı. Yunan ekibi ile Beşiktaş arasında 9 Mart'ta oynanacak maç iki takım arasındaki ilk resmi müsabaka olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş ile Olympiakos ilk kez karşılaşıyor

24 Şubat 2017 16:13

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda dün akşam oynanan karşılaşmada Hapoel Beer Sheva’yı kupanın dışına iterek son 16 turuna kalan Kara Kartal’ın rakibi Olympiakos oldu. Beşiktaş daha önce Yunan ekibi ile resmi bir maçta karşılaşmazken, iki takım arasında sadece iki hazırlık maçı oynandı. Bu mücadeleler de her iki ekibin birer galibiyeti bulunuyor.

İki maç birer galibiyet

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki ilk maç, 9 Ağustos 2015 tarihinde Yunanistan’da oynanmıştı. Bu karşılaşmayı Olympiakos 2-1 kazandı. Yunan ekibinin gollerini Fuster ve Finnbogason atarken, Beşiktaş’ın golü ise Necip Uysal’dan geldi. Diğer mücadele ise 7 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul’da oynandı ve bu maçı Beşiktaş 1-0 kazandı. Siyah-beyazlıların tek golünü Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Türk takımları üstün

İki ülke takımları ise daha önce 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 23’ünü Türk takımları kazanırken, 16 karşılaşma ise Yunan ekiplerinin üstünlüğü ile sonuçlandı. 9 karşılaşmada ise mücadeleler beraberlikle sonuçlandı.

İlk maç deplasmanda

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile eşleşen Beşiktaş ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak. 

Uygar Aydın

Etiketler: beşiktaş, Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi


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