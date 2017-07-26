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Beşiktaş, İspanya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, İspanya'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, İspanyada hazırlıklarını sürdürüyor

26 Temmuz 2017 15:40

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleşti. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Real Valladolid maçında oynayan futbolcular, antrenmanı ayak tenisi yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması, top kontrol çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman şut çalışması ve minik kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. 


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