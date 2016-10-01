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Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi'ni 68-64 yendi

Mersin Büyükşehir Belediye'si tarafından bu yıl ilki düzenlenen Özgecan Basketbol Turnuvası'nda Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi'ni 68-64 yendi.


01 Ekim 2016 16:45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 8 takımım katıldığı turnuva, 3. gün oynanan maçlarla devam ediyor. 3. günün açılış maçı Beşiktaş ile İstanbul Üniversitesi arasında oynandı. Edip Buran Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Üniversitesi, Cadjo ve Hooper'ın etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Siyah-beyazlıların hücum hattında üst üste yaptığı hatalardan faydalanarak farkı 9'a çıkaran İstanbul Üniversitesi, periyodu da 21-15 önde tamamladı. İkinci periyotta bulduğu sayılarla dengeyi bulan Beşiktaş, soyunma odasına 36-33 önde gitti. İkinci yarıda hücum hattında etkisini iyice arttıran Beşiktaş, periyodun ilk bölümünde 48-43'lük üstünlük yakalarken, İstanbul Üniversitesi, Hooper'ın çember dışından atışlarıyla farkı azaltmaya çalıştı. 3. periyotu da 56-47 önde tamamlayan Beşiktaş, karşılaşmanın son periyotuna da etkili başladı. Son periyotu da baştan sona önde götüren siyah beyazlı ekip, maçı 68-64 kazandı.
Beşiktaş'ta Iva Perovanovic, attığı 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Burcu Çiğil 17 sayı kaydetti.

Koray Ünlü 

 

Etiketler: beşiktaş, İstanbul üniversitesi


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