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Beşiktaş İtalya basınında: 'Napoli'de kabus'

Dün gece Napoli'de tarihi bir gece yaşayan Beşiktaş'a İtalyan medyası övgü yağdırdı. Ortak görüş, "Napoli'de kabus" şeklinde gazetelere yansıdı.


20 Ekim 2016 12:27

Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında dün gece Beşiktaş, deplasmanda Napoli'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu galibiyeti İtalyan medyasında da büyük ses getirdi.

Corriere dello Sport
"Napoli'de kabus" başlığıyla dünkü maçı manşetten gören Corriere dello Sport, Napoli'nin bir penaltı kaçırdığını Aboubakar'ın skoru tayin eden golünün ise ofsayt olduğunu yazdı. İtalyanların önemli spor gazetesinde, "Napoli defansının hatasını Türkler vurdu. Mertens ve Gabbiadini'nin golleri ise yetmedi" denildi.
Corriere dello Sport, maçın en iyi oyuncusu olarak seçtiği Aboubakar'a 8 puan verirken, Kamerunlu oyuncunun performansını şaşırtıcı buldu.
Gazete Rus hakem için ise 6 notunu düştü. Hakem değerlendirmesinde ise Napoli lehine verilen penaltıların doğruluğu savunulurken, Aboubakar'ın ikinci golünü ofsayt olarak niteledi. Son olarak Fabri'ye, "Mucizeler fabrikası" diyerek İspanyol kaleciyi öven gazete, Mertens'in iki vuruşunda önemli kurtarışlar yaptığını ve bir de penaltı kurtardığını yazdı.

La Gazetta dello Sport
İtalya'nın ve Avrupa'nın en önemli spor gazeteleri arasında yer alan La Gazetta Della Sport, "Napoli’de Türk işi" başlığını kullandı. Gazetenin alt başlığında ise "Beşiktaş 3 puana teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca "Şampiyonlar Ligi’nde San Paolo’da yenilmemişti. İşte şimdi kriz başladı" diyerek Napoli'nin zor bir döneme girdiğini aktaran gazete Jorginho, Reina ve Insigne'yi sert bir dille eleştirilirken, Gabbiadini’nin yedekten oyuna girip gol atmasının da yeterli olmadığı kaydedildi. Öte yandan La Gazetta Della Sport, hakem Kasayev'e ise 5 notunu verdi. 

Doğan Gündoğdu

Etiketler: beşiktaş, italtya basını


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