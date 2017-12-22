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Beşiktaş kafilesine coşkulu karşılama

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'ta coşkulu bir şekilde karşılandı.

Beşiktaş kafilesine coşkulu karşılama

22 Aralık 2017 19:03

Ligde 30 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş ilk yarının son maçında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor mücadelesi için İstanbul'da yaptığı son antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havalima'nda coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılanan siyah-beyazlı ekipte taraftarlar Kulüp Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi. Taraftarlar oyunculara yoğun ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çekindi. Taraftarlar havalimanı çıkışında futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra takım otobüsüyle otele geçti. Otel önünde de çok sayıda taraftar takımını meşaleler eşliğinde karşıladı. Siyah-beyazlı ekipte tüm futbolcular kadroya dahil edilirken, eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın 16.30'da başlayacak olan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Uğur Yiğit 

 

 

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